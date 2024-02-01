Игры "Спарта", "Смута" и "Передний край" выйдут в 2024 году при поддержке ИРИ

Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский заявил, что всего за 2022 и 2023 год одобрили игровых проектов на 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Компьютерные игры "Спарта", "Смута" и "Передний край" выйдут в первой половине 2024 года при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Об этом сообщил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский на мероприятии института, посвященном подведению итогов 2023 года.

Релиз игры "Смута" состоится 4 апреля 2024 года. К выходу проекта разработчики готовят бесплатную обучающую версию игры, в которой можно будет пройти полностью игровую локацию "Москва". "В игре также будет Нижний Новгород, Ярославль и ряд других объектов", - рассказал Гореславский.

Ранее российская компания Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") получила поддержку Института развития интернета (АНО "ИРИ") на создание компьютерной игры "Смута" о периоде Смутного времени в России. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Главным героем игры стал герой-одиночка - князь Милославский - который пытается вернуть свою возлюбленную, ставшую жертвой политических потрясений последних лет Смутного времени.

Всего за 2022 и 2023 год одобрили игровых проектов на 2,5 млрд рублей. Среди релизов, которые выйдут в первой половине 2024 года при поддержке ИРИ, также компьютерная игра "Спарта". "В чем фабула - в вымышленной, бедной африканской стране в результате переворота власть берет радикальная группировка фанатиков, вооруженных современным оружием. Игрок берет на себя управление профессиональным отрядом, нанятый законным правителем этой территории. У создателей есть амбициозные планы сделать российский релиз и уже в этом или следующем году делать релиз мировой, потенциал у игры есть", - пояснил Гореславский.

Кроме того, на 23 февраля запланирована презентация игры "Передний край". "Это военная стратегия в реальном времени, в которой игрок получает в управление отряды, танки, оружие, пехоту. Есть возможность выбрать сторону конфликта, типы техники и пехоты. <...> Полностью игра будет выходить частями: сначала в марте, а полная версия - в конце апреля", - рассказал глава ИРИ.