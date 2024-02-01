В Калининграде обнаружили вход в подвальные помещения кенигсбергского банка

О серьезных находках в этих помещениях ничего не известно, сообщила пресс-секретарь расположенного на острове Кафедрального собора Яна Лутченко

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Вход в помещения хранилища кенигсбергского банка обнаружили во время работ по благоустройству на острове имени Иммануила Канта. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь расположенного на острове Кафедрального собора Яна Лутченко.

"Мы подтверждаем, что это хранилище кенигсбергского банка, люди внутрь заходили в процессе работ", - сказала Лутченко. Она добавила, что о серьезных находках в этих помещениях ничего не известно. По словам собеседницы агентства, возможна их музеефикация, но пока четких планов нет.

Калининградский экскурсовод Женяй Огонь на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что на острове имени И. Канта нашли "хранилище кенигсбергского банка Stadtbank, который располагался на острове Кнайпхоф [довоенное название острова им. Иммануила Канта]". "Помещения внутри очень хорошо сохранились. На полу можно увидеть ржавые банковские ячейки. Сохранились решетки и полы с мраморной крошкой. На потолке повсюду сталактиты", - написал экскурсовод.

Руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов сообщил ТАСС, что в настоящее время служба "уточняет данные" об обнаруженных помещениях.

Северная часть Восточной Пруссии, где расположена Калининградская область, была передана Советскому Союзу в соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года по итогам Второй мировой войны. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года указом президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР.

4 июля 1946 года указом президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград. Массовое переселение в область из регионов РСФСР и Белоруссии было инициировано подписанным Сталиным постановлением Совета Министров СССР №1522 от 9 июля 1946 года. Сейчас в области проживает более 1 млн человек.