Радиостанция "Гордость" может начать вещание в 79 городах России в 2024 году

По словам директора Константина Терехова, это радио, где звучат песни о любви к стране

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Запуск вещания радиостанции "Гордость" в 2024 году запланирован в 79 городах РФ, сообщил программный директор радиостанции Константин Терехов на пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня ровно в полночь мы включим вещание радиостанции "Гордость" в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Тюмени. Это первая волна запуска. <...> Запуск вещания в этом году планируется в 79 городах России", - сказал он.

По его словам, в названии "Гордость" скрыта концепция новой радиостанции. "Гордость" - это радио, где звучат песни о любви к нашей великой стране, где звучат голоса людей, которые искренне любят нашу Родину, настоящих патриотов. Мы в это слово вкладываем настоящие русские ценности, которые лягут в основу нашего эфира", - отметил Терехов.

Музыкальный редактор радиостанции Олег Чубыкин уточнил, что в основе музыкальной части эфира радио лежит современная и качественная музыка на русском языке, патриотические песни, а также советская классика и лучшие образцы российской рок-музыки от 90-х до нашего времени.

Народный артист РФ, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев выразил надежду на то, что радио "Гордость" завоюет симпатии слушателей. "Мы все очень постараемся, чтобы был очень качественный и интересный контент. Помимо музыкальной истории, там будут еще информационные и познавательные. Все это возникло, потому что у слушателей появился запрос на качественную российскую музыку. Мы находимся в очень непростой ситуации, вся наша страна, и поэтому радиостанция появляется вовремя. Надеюсь, мы принесем пользу нашему отечеству", - сказал он.

Главные заставки радиостанции "Гордость" озвучил народный артист Российской Федерации Владимир Машков. В эфире радиостанции будут звучать песни "Любэ", Shaman, Олега Газманова, Ларисы Долиной, "Зверобоя", Дениса Майданова, Александра Маршала, Александра Ванюшкина, Юты, Чичериной, Джанго, Сергея Войтенко, Виктории Черенцовой. Запуск онлайн-вещания радио "Гордость" осуществлен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.