В музее Орла открыли экспозиционный зал с артефактами Судбищенской битвы

Формат новой экспозиции сочетает от традиционных до современных интерактивных решений, подчеркнул губернатор области Андрей Клычков

ТАСС, 1 февраля. Новый экспозиционный зал с артефактами, найденными на месте Судбищенской битвы 1555 года, открыли в Орловском краеведческом музее, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Экспозицию дополняют интерактивные технологии.

Специалисты Института археологии РАН в ходе полевых исследований весной 2021 года вблизи села Судбище Орловской области обнаружили место сражения между русским войском и войском крымско-татарского хана Девлет-Гирея. За время археологических исследований - с 2021 по 2023 год - обнаружили свыше 4 тыс. исторических артефактов, в том числе элементы оружия, нательные кресты, печати. Власти Орловской области в ноябре 2021 года представили министру культуры РФ Ольге Любимовой проект мемориального комплекса Судбищенской битвы, включающий экспозиционный комплекс, визит-центр, экотропы.

"Сегодня в Орловском краеведческом музее прошло торжественное открытие выставки "Судбищенская битва". Этому событию посвящен целый выставочный зал с новой экспозицией, формат которой сочетает различные подходы, представления - от традиционных до современных интерактивных решений. Мультимедийные технологии погрузят посетителей в атмосферу настоящего средневековья, доступно и интересно расскажут об этом знаковом для всей истории России событии", - написал Клычков в своем Telegram-канале.

Как отметили в музее, появление выставочного зала с новой экспозицией является первым этапом создания мемориального комплекса, призванного увековечить память о Судбищенской битве 1555 года и подвиге русского воинства в борьбе с крымско-татарскими набегами. Реставраторы проделали большой объем работы, восстановив множество археологических предметов, пролежавших в земле около 500 лет.