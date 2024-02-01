Лидер левой партии в Испании призвала запретить Израилю участвовать в "Евровидении"

Ионе Беларра считает, что Израилю нужно "запретить любую международную деятельность в качестве тактики давления с целью остановить геноцид против палестинского народа"

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь левой испанской партии "Подемос" ("Мы можем") Ионе Беларра выступила за исключение Израиля из международного конкурса песни "Евровидение" из-за ближневосточного конфликта.

"Израилю следует запретить любую международную деятельность в качестве тактики давления с целью остановить геноцид против палестинского народа, - написала Беларра в X. - Все страны должны призвать к его исключению из "Евровидения".

18 января организаторы конкурса "Евровидение" сообщили, что не намерены исключать Израиль из числа участников. Как пояснил Европейский вещательный союз (ЕВС), "это соревнование для вещателей, а не правительств, и израильская телекомпания [Kan] участвует в нем уже 50 лет". Организация добавила, что хочет сохранить статус конкурса как "мероприятия без политики, объединяющего публику по всему миру посредством музыки". ЕВС добавил, что международные спортивные федерации по-прежнему принимают израильских спортсменов на крупных соревнованиях.

В 2022 году ЕВС объявил, что в связи с событиями на Украине на "Евровидении" не будет представлена Россия.