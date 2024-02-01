В Екатеринбурге открылась выставка ко дню рождения Ельцина

В частности, в экспозицию вошли фотографии, документы и артефакты, связанные с работой Ельцина на домостроительном комбинате и с квартирами, в которых он жил

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Выставка "Свердловские адреса" к 93-летию со дня рождения первого президента России открылась в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Фотографии, документы и артефакты знакомят с историей строительства жилых домов в разных районах города, с работой Ельцина на домостроительном комбинате и с квартирами, в которых он жил, передает корреспондент ТАСС.

"93 года назад в селе Бутка родился будущий первый президент России, родился в больнице, которую только что построил его отец, и, мне кажется, это сразу задало какой-то символизм, потому что Ельцин безусловно был строителем не только по профессии, но и по сути. И именно об этой ипостаси Бориса Николаевича, о его строительной карьере рассказывает эта выставка, здесь вы увидите Ельцина-строителя, Ельцина-горожанина и свердловчанина. <…>. Здесь [на выставке] мы с вами увидим и дома, в которых жил Борис Николаевич, и все, что <…> он так или иначе строил", - сказала на открытии выставки директор музея Ельцин-центра Анна Бородулина.

Куратор выставки Марина Соколовская в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала о том, что выставка состоит из нескольких разделов: начало архитектурно-строительных экспериментов в массовом индустриальном домостроении в Москве, в районе Новые Черемушки, образ которого впоследствии начал возникать в других городах. В Свердловске, например, таким районом был Вторчермет, ему посвящена следующая часть выставки. Затем - сообщает Соколовская - идут разделы о домостроительном комбинате, в котором Ельцин был инженером и руководителем, о домах, которые он строил, и в которых жил.

В пресс-службе отмечают, что особое место в экспозиции занимает дом № 1 на набережной Рабочей молодежи. Его проектировали архитекторы Валентина Ершова и Сергей Луканин, а Борис Ельцин принимал участие в его строительстве. Позже его семья получила квартиру в этом доме.

На выставке представлены фотографии Евгения Комолова, документы и артефакты из коллекции Президентского центра Б.Н. Ельцина, Государственного архива Свердловской области, Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева, Музейно-выставочного комплекса Уральского федерального университета, Музея архитектуры и дизайна Уральского архитектурно-художественного университета им. Н.С. Алферова, Музея истории Екатеринбурга, Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, Сергея Ершова, Елены Шушариной.

Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области в крестьянской семье, умер 23 апреля 2007 года. С 1991 по 1999 год занимал должность президента.