На Алтае в рамках Шукшинского кинофестиваля впервые покажут анимационные фильмы

Их представят вне конкурса

БЕЛОКУРИХА, /Алтайский край/, 2 февраля. /ТАСС/. Анимационные короткометражные фильмы впервые будут представлены в рамках внеконкурсной программы на всероссийском Шукшинском кинофестивале в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщил креативный продюсер анимационной студии, открытие которой запланировано весной 2024 года, Максим Маркин в кулуарах кинофорума "Новые вершины".

"В рамках внеконкурсной программы Шукшинского кинофестиваля мы планируем уже в этом году показывать первые анимационные фильмы", - сообщил Маркин, добавив, что ведется работа над репертуаром мультфильмов и числом их создателей.

Всероссийский Шукшинский кинофестиваль является составной частью программы всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" и проводится ежегодно в летнее время. До 2024 года мультфильмы в рамках мероприятия не показывались. Ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что такое расширение программы поспособствует увеличению аудитории.

"Фестиваль нужен для того, чтобы не только поделиться новинками отечественного кино. <…> Зачем, казалось бы, показывать на Шукшинском кинофестивале мультфильмы? Во-первых, это [событие] раз в год, это внимание, люди приходят. И мы стараемся сделать программу [фестиваля] таким образом, чтобы это и для семейного просмотра в том числе было. А если эта программа дополнится анимацией, то тогда у нас аудитория еще больше расширится. Таким образом, смотрит еще больший диапазон людей, включая детей", - сообщил Калинин.

Организатор форума "Новые вершины" - Фонд поддержки регионального кинематографа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Алтайского края. Мероприятие проходит в городе-курорте Белокуриха с 31 января по 3 февраля. Впервые форум регионального кино "Новый вектор" прошел 28 июня - 1 июля 2023 года в Калининграде и Светлогорске.