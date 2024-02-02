Киноальманах "Осторожно - любовь" от автора "Беспринципных" выйдет на Kion 14 февраля

Главные роли исполнили Марина Александрова, Анна Снаткина и Даниил Воробьев

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Цифровая премьера киноальманаха "Осторожно - любовь", главные роли в котором исполнили Марина Александрова, Анна Снаткина и Даниил Воробьев, состоится 14 февраля в онлайн-кинотеатре Kion. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба сервиса.

"14 февраля в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера альманаха "Осторожно - любовь" из семи историй о превратностях любви в XXI веке. Каждая из новелл рассказывает историю бывших, будущих, неслучившихся, едва знакомых пар, сыгранных популярными актерами российского кино: Анной Снаткиной, Мариной Александровой, Даниилом Воробьевым, Анастасией Красовской, Нино Нинидзе, Павлом Баршаком, Милой Ершовой", - говорится в сообщении.

Сценаристами короткометражных фильмов выступили Александр Цыпкин, Лора Дорова, Владимир Боровой и другие. Режиссеры проекта - Елена Ланских, Степан Коршунов, Раушания Рахимова. В проекте также снялись Оскар Кучера, Илья Малаков, Рина Гришина, Максим Виторган, Вольфганг Черни и другие.

"Сегодня, во время наибольшего интереса к наукам о человеке, появилось множество объяснений, почему он испытывает чувства: вплоть до того, что любовь - это опасная зависимость, болезнь, которую стоит избегать. Отношение к любви на протяжении последних 100 лет менялось от чрезмерной поэтизации до прагматизма: поскольку это может ранить, то лучше не связываться. Мы решили, что нам очень важно поговорить обо всем этом", - цитирует Kion продюсера Валерию Савицкую.