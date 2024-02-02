В День туризма на выставке "Россия" включат музыку новосибирского метро

Автором проекта выступила коллаборация продюсеров Музыкального пространства "Крыша"

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область представит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве в День туризма творческий проект "Музыка Новосибирского метро", созданный местными музыкантами на основе ассоциаций со звуками прибывающих поездов, шумом вагонов и впечатлений от каждой станции метрополитена сибирского мегаполиса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

День туризма на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве состоится 3 февраля.

"Музыканты собрали ассоциации из звуков прибывающих поездов, шума вагонов и впечатлений от каждой станции новосибирского метрополитена, и вложили их в музыку. Длина треков равна длительности перегонов между станциями", - пишут о своем проекте авторы. Прослушать альбом смогут все посетители стенда", - говорится в сообщении.

Авторы творческого проекта - коллаборация новосибирских музыкальных продюсеров Музыкального пространства "Крыша".

Новосибирский метрополитен открыли в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последнюю из них - "Золотая Нива"- ввели в эксплуатацию в феврале 2011 года. В городе ведется строительство новой станции метро "Спортивная".

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.