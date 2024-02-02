"Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым мультфильмом в РФ

Кассовые сборы достигли 1 млрд рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Кассовые сборы анимационного фильма "Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова достигли в России 1 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Мультфильм, который входит во франшизу "Три богатыря" анимационной студии "Мельница" и кинокомпании СТВ, заработал в прокате 1 000 005 374 рублей, указано на сайте ЕАИС. Это первый случай в истории российского кинопроката, когда миллиардный рубеж достигает отечественный анимационный фильм, прокомментировали ТАСС в компании "Вольга", выпустившей мультфильм в прокат.

"В наступившем году исполняется 20 лет нашей богатырской франшизе, первый мультфильм "Алеша Попович и Тугарин Змей" вышел в декабре 2004 года. И в этом же году исполняется 25 лет нашей анимационной студии "Мельница", которая выпустила на свет и "Богатырей" и "Иван Царевич и Серый Волк", и "Лунтика" и много других прекрасных анимационных фильмов. За это время на наших мультфильмах выросло целое поколение зрителей, которые привыкли каждый год в конце декабря смотреть сказку от студии "Мельница". Хотя мы все равно немного не ожидали таких результатов, и наш прогноз был немного консервативнее, но тем приятнее получить подобные цифры", - привели в пресс-службе "Вольги" слова главы СТВ и соучредителя "Мельницы" Сергея Сельянова.

"Три богатыря и Пуп Земли" - 12-ый мультфильм во франшизе "Три богатыря", которая началась в 2004 году с выхода ленты "Алеша Попович и Тугарин Змей" Константина Бронзита. Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" вышел в прокат 28 декабря 2023 года.