Умер оператор франшизы "Последний Богатырь" Павел Капинос

Ему было 48 лет

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Оператор Павел Капинос, снявший фильмы "Последний богатырь: корень зла", "Последний богатырь: посланник тьмы", "Непослушная", "Духless 2", "8" и сериалы "Номинация" и "Беспринципные", умер в возрасте 48 лет, сообщила ТАСС актриса Дарья Досталь.

"Павла больше нет", - сообщила ТАСС Досталь, отказавшись от дальнейших комментариев. "Слишком больно", - сказала она.

Соболезнования родным и близким Капиноса выразила режиссер Анна Меликян, которая работала с оператором на своей картине "8". "Один из лучших операторов в стране. Невероятно одаренный. Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки и постоянный смех вокруг него и постоянные мои просьбы не смешить актеров. В кино мы вместе сняли только этот фильм, и много рекламы. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет", - написала она в своем Telegram-канале.

Павел Капинос родился 8 октября 1975 года. Окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Вадима Юсова). Как оператор снял более 20 фильмов и сериалов, среди которых 2 картины из франшизы "Последний богатырь" режиссера Дмитрия Дьяченко, "Духless 2" Романа Прыгунова, "Хардкор" Ильи Найшуллера и другие. Один из последних проектов Капиноса - фантастическая комедия "Ждун", который находится в стадии производства.