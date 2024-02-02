В Новосибирске покажут картину XVII века "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой"

Работу Питера Пауля Рубенса можно будет увидеть с 9 февраля по 7 апреля

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Подлинник картины фламандского живописца Питера Пауля Рубенса "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" (1618-1620 года) представят на выставке "Питер Пауль Рубенс и его время" в Новосибирском государственном художественном музее, она пройдет с 9 февраля по 7 апреля, сообщается на сайте музея.

"Выставка подготовлена Новосибирским государственным художественным музеем и Ирбитским государственным музеем изобразительных искусств (Свердловская область) в рамках национального проекта "Культура". На ней будут представлены подлинное живописное произведение Рубенса, старинные гравюры с его полотен и гравюры лучших мастеров Голландии, Фландрии, Франции, Англии XVI-XVII веков из собрания Ирбитского музея изобразительных искусств, а также картины из коллекции западноевропейского искусства Новосибирского государственного художественного музея", - говорится в сообщении.

Центральное произведение выставки - картина "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой", которую художник создал в 1618-1620 годах. Оно было передано в Ирбит в 1976 году из Эрмитажа как копия работы, хранящейся в Художественно-историческом музее Вены. Картина была в очень плохом состоянии и находилась в запасниках музея, в 2012 году во время реставрации выяснилось, что полотно является не копией, а подлинником, что впоследствии подтвердили в Эрмитаже. В создании картины принимали участие два ученика Рубенса - Антонис ван Дейк и Якоб Йорданс.

Питер Пауль Рубенс - лидер фламандской школы живописи, один из основоположников искусства барокко, автор картин "Персей и Андромеда", "Похищение дочерей Левкиппа", "Три грации" и других. Его творческое наследие насчитывает около 3 тыс. полотен. Он специализировался на религиозной живописи (в том числе алтарных образах), писал картины на мифологические и аллегорические сюжеты, портреты (от этого жанра он отказался в последние годы жизни), пейзажи и исторические полотна.