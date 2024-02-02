На фестивале в Петербурге выступят музыканты из США Рэнди Бреккер и Марк Уитфилд

XХIV Международный фестиваль "Триумф джаза" пройдет с 5 по 14 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Американские музыканты - трубач Рэнди Бреккер и гитарист Марк Уитфилд выступят в Санкт-Петербурге в марте на заключительном гала-концерте XХIV Международного фестиваля "Триумф джаза", сообщили организаторы. Публику также ждет встреча с Сергеем Мазаевым и его проектом Queentet, певицей Фантине, маэстро Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.

"14 марта 2024 года в "МТС Live холл" на сцену выйдет легендарный американский трубач Рэнди Бреккер. Семикратный обладатель премии "Грэмми" выступит вместе с квинтетом Игоря Бутмана. Также зарубежных гостей представит знаменитый американский гитарист Марк Уитфилд со своим квартетом. Из русских участников в фестивальном гала-концерте принимают участие: Сергей Мазаев с проектом Queentet, певица Фантине и маэстро Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром", - говорится в сообщении.

Репертуар нового проекта Мазаева Queentet - от знаменитых "Времен года" Чайковского до никогда ранее не исполнявшейся в России "Зимней рапсодии" Тима Найта. Квинтет также исполняет и популярные современные мелодии в классических аранжировках.

Фестиваль "Триумф джаза" пройдет с 5 по 14 марта. Гала-концерт в Петербурге станет заключительным после концертов в Москве и Туле.

"Триумф джаза", созданный Игорем Бутманом в 2001 году, является одним из старейших и важнейших российских джазовых фестивалей. За прошедшие годы на фестивале выступили более сотни легендарных исполнителей: Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Майк Стерн, группа TAKE 6, Боб Джеймс, Рой Харгроув и многие другие.