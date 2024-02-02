В Калининграде пройдут органные ассамблеи с участием музыкантов Европы и России

Мероприятие пройдет с 6 по 13 июля в Кафедральном соборе

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Девятые Международные органные ассамблеи пройдут в Калининграде в историческом Кафедральном соборе на острове Канта в первой половине июля 2024 года. Педагогами этой летней творческой академии для ее участников станут известные музыканты из Германии, Чехии и России, сообщила ТАСС Яна Лутченко - пресс-секретарь собора, выступающего организатором ассамблей.

"Стало известно, что IX Международные органные ассамблеи пройдут с 6 по 13 июля в Кафедральном соборе. В программе - мастер-классы и концерты известных европейских и российских органистов: профессора Высшей школы музыки и исполнительских искусств в Штутгарте Юргена Эссль, профессора консерватории в Ческе-Будейовице (Чехия) Марии Заградковой-Эссль и профессора Санкт-Петербургской консерватории, заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого", - рассказала она.

Собеседница уточнила, что темой мастер-класса профессора Эссль будет творчество И.С. Баха и немецких композиторов. Зарецкий расскажет о французской музыке - старинной и романтической. Мастер-класс "Импровизация для начинающих" предлагает Мария Заградкова-Эссль.

"Традиционно ассамблеи завершатся концертом ее участников", - добавила Лутченко, отметив, что начался прием заявок на участие в предстоящих ассамблеях, которые пройдут в рамках Международного фестиваля органистов.

В VIII Международных органных ассамблеях в 2023 году принимали участие 15 талантливых молодых органистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Челябинска, Казани и других городов.

О соборе и органе

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был основан в начале XIV века. Единый органный комплекс Кафедрального собора состоит из двух органов - большого и малого хорового. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России и один из крупнейших в Европе. В Кафедральном соборе проходят многие значимые органные музыкальные фестивали, конкурсы и праздники: международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева, фестиваль "Орган плюс", гала-концерт всероссийской премии "Органист года" и другие. Ежегодно в Кафедральном соборе проходит более 700 органных концертов.