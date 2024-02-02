Умерла жена певца Эдуарда Хиля

Прощание с Зоей Хиль пройдет в храме в Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Супруга певца Эдуарда Хиля Зоя Хиль умерла на 84-м году жизни в Петербурге. Прощание с ней пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля, сообщается в официальном Telegram-канале храма.

"Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдет в храме в Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30", - говорится в сообщении.

Зоя Хиль родилась в 1940 году в Ленинграде в семье актеров Александра Морозова и Зинаиды Правдиной. Окончила училище им. Римского-Корсакова при консерватории и Вагановское училище. Танцевала в Оперной студии Ленинградской консерватории и во время гастролей в Курске познакомилась со своим будущем мужем. Ради него она оставила свою профессию и помогала Эдуарду - была конферансье, вела концерты, выступала в качестве балетмейстера. Она пережила Эдуарда Хиля на 12 лет, он умер 4 июня 2012 года.

В новость была внесена правка (21:00 мск) - передается в связи с уточнением даты в третьем абзаце, верно - в 1940 году.