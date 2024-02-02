Город получил этот статус в 2024 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Нижнему Новгороду вручили символ культурной столицы страны - статуса, который он получил на 2024-й год, передает корреспондент ТАСС.

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, обращение которого зачитали на церемонии, отметил, что звание культурной столицы года - важное и совершенно заслуженное достижение для Нижнего Новгорода. "Крайне важно, что на пути к получению этого звания города демонстрируют сочетание своего культурного наследия, традиций и своего образа будущего, сильных сторон, которые притягивают талантливых и творческих людей", - процитировал Кириенко ведущий церемонии.

Депутат Госдумы и глава оргкомитета конкурса "Культурная столица России" Николай Новичков отметил, что статус, обладателем которого стал Нижний Новгород, даст городу федеральное продвижение всех его инициатив не только в сфере культуры, но и в том числе в экономике. "Те вещи, которые и так регион бы выставлял на федеральном уровне - туристические, технологические, промышленные - со статусом культурной столицы года будут делаться проще", - объяснил он.

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков выразил уверенность, что в город будут приезжать люди не только со всей страны, но и со всего мира, радоваться и восхищаться.

Нижегородская программа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщал, что разработана насыщенная программа "Культурной столицы", включающая около 150 мероприятий, как для местных жителей, так и для туристов.

Замгубернатора региона Олег Беркович уточнил, что программа стартует в апреле с фестиваля Intervals. По его словам, разработан сильный выставочный план в музеях, пройдут также премьеры специально созданных спектаклей в театрах, состоятся и традиционные фестивали, например, "Столица закатов" и "Горький fest.

Программа с Белоруссией

Новичков сообщил ТАСС, что конкурсы по выбору культурной столицы года в России и Белоруссии могут быть синхронизированы благодаря совместной программе Союзного государства. "Я думаю, что мы выйдем на формат синхронизации конкурсов, чтобы делать это совместно в рамках Союзного государства", - сказал он.

По его словам, в пятницу в Нижнем Новгороде прошло заседание комиссии по социальной политике парламентов двух стран, на котором впервые обсудили этот вопрос. Он обратил внимание на то, что конкурс в Белоруссии проходит с 2010 года. "Мы надеемся, что с 2025 года будет союзная программа "Культурные столицы Союзного государства", которая будет поддерживать конкурс в России и Белоруссии, то есть эти конкурсы не отменяются, но они будут двигаться, что называется, в симбиозе, в синергии", - добавил депутат.