Умер аргентинский актер Клаудио Рисси

Ему было 67 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Аргентинский актер Клаудио Рисси, наиболее известный по роли опасного преступника из сериала "Маргинал" (El Marginal, 2016-2022), умер в возрасте 67 лет в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила газета La Nacion.

По ее данным, актер боролся с раком и находился в одной из больниц аргентинской столицы.

Рисси снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. У него были второстепенные роли в таких аргентинских сериалах, как "Сквоттеры" (Okupas, 2000) и "Благородные мошенники" (Los Simuladores, 2002-2004).