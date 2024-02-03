На Чукотке стартовал показ фильмов арктического международного кинофестиваля

Всего планируется показ более 20 лент

ТАСС, 3 февраля. Киномарафон Арктического международного кинофестиваля "Золотой ворон" стартовал в столице Чукотки, посмотреть фильмы, в разные годы вошедшие в программу мероприятия, могут все желающие в лекционном зале музея "Наследие Чукотки". Об этом ТАСС сообщили в окружном департаменте культуры, спорта и туризма.

"Киномарафон на Чукотке открывает фильм "Саня, газуй!" российского режиссера Филиппа Абрютина. Посмотреть его могут все желающие, вход на кинопоказ свободный. 4 февраля юные зрители смогут увидеть отечественные мультипликационные фильмы. Всего в рамках киномарафона "Золотого ворона" планируется показ более 20 лент, большинство из них - так или иначе связанные с Арктикой", - сообщили в профильном департаменте.

"Золотой ворон" в 2024 году состоится на Чукотке уже в восьмой раз. Он пройдет 15-28 апреля. Планируется, что в программу кинофестиваля войдут игровые, документальные и анимационные работы со всего мира, а также кино, снятое в разных регионах России. В этом году культурное событие будет включать не только мероприятия киносферы, но и других направлений искусства, в программу добавят треки, связанные с культурой, литературой, творчеством, спортом, гастрономическими традициями народов Севера.