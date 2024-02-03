Мишустин поздравил сценариста Бородянского с юбилеем

Премьер-министр отметил, что режиссер внес огромный вклад в развитие отечественной культуры и искусства

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сценариста, режиссера Александра Бородянского с юбилеем и отметил, что он внес огромный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

"Ваш творческий путь - это яркий пример преданности своему делу. Выдающийся кинодраматург, сценарист и режиссер, Вы внесли огромный вклад в развитие отечественной культуры и искусства", - говорится в телеграмме председателя правительства, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер отметил, что фильмы Бородянского стали классикой советского и российского кинематографа, завоевали любовь зрителей разных поколений и оставили неизгладимый след в сердцах миллионов людей.

"Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия", - заключил Мишустин.

Александр Бородянский родился 3 февраля 1944 года в Воркуте. Бородянский срежиссировал такие фильмы, как "Сны" (1993), совместно с Карен Шахназаровым, "Чек" (1999), "Тени Фаберже" (2008). Бородянский награжден орденом Дружбы, а также является лауреатом Государственной премии РФ за сценарий фильма "Звезда".