Казанский цирк представил иммерсивный спектакль

Во время представления зрители перемещались по локациям здания цирка и становились полноправными участниками постановки

КАЗАНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Премьера иммерсивного спектакля-променада "ТРОГАТЬельный спектакль прошла в Казанском цирке. Во время представления зрители перемещались по локациям здания цирка и становились полноправными участниками спектакля, получая в том числе возможность попробовать себя в роли цирковых артистов.

"Главная идея спектакля - заставить зрителя почувствовать цирк внутри себя, как чудо. Каждый человек имеет внутри себя свой маленький цирк, ему нужно только раскрыться. Ведь цирк может быть где угодно, не обязательно на манеже, но и в жизни, за стеклом, в коридоре", - рассказал журналистам режиссер Андрей Шарнин.

"ТРОГАТЬельный спектакль" выстроен как путешествие. Зрители не сидят на месте, а переходят из локации в локацию, в каждой из которых происходит какое-то действо, ломающее стереотипные представления о закулисье цирка.

По словам режиссера, на создание спектакля ушло около года. "Мы исходили из возможностей Казанского цирка, потому что все иммерсивные спектакли рождаются на конкретной площадке. Мы со вторым режиссером, моим другом и коллегой Борисом Никишкиным облазали весь цирк, посмотрели все возможности и постарались выбрать локации так, чтобы это было максимально интересно и необычно", - поделился Шарнин.

"Этот спектакль, мы надеемся, будет идти здесь до тех пор, пока к нему будет интерес. Может быть, десять лет, а лучше двадцать. Потому что он вмещает ограниченное количество зрителей, не две тысячи, как в зале, а 40", - добавил режиссер. Он также отметил, что в представлении нет животных. Поскольку цирковые животные гастролируют по городам, их участие в спектакле, который будет идти продолжительное время, невозможно.

"Мы старались, чтобы в спектакле было много юмора. Я сорок лет проработал профессиональным клоуном. Это наша стихия, нам нравится, когда люди улыбаются и смеются", - заключил Шарнин.