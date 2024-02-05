Фильм "Мастер и Маргарита" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ

Картина собрала 406 млн рублей за выходные, следует из данных портала Kinobusiness

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина снова возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 406 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 1 по 4 февраля.

"Мастер и Маргарита" - второй полнометражный фильм Локшина, известность которому принесла картина "Серебряные коньки", ставшая первой в РФ, вышедшей на платформе Netflix Originals. Сценарий к "Мастеру и Маргарите" написал Роман Кантор, который также работал с Локшиным над его режиссерским дебютом.

Роли Мастера и Маргариты исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь - не только партнеры по картине, но и супружеская пара в реальной жизни. Коровьева в картине сыграл Юрий Колокольников, Азазелло воплотил на экране Алексей Розин, Полина Ауг исполнила роль вампирши Геллы, а кота Бегемота озвучил Юра Борисов. В библейской части картины Понтия Пилата сыграл актер Клас Банг, а Иешуа - актер Аарон Водовоз. Также в фильме снялись Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник и другие.

На втором месте - российская комедия Марюса Вайсберга "Конец Славы", собравшая 128,7 млн рублей. В центре сюжета - востребованный и избалованный актер Слава Агеев, который теряет выгодные контракты и прежнюю славу. Чтобы все исправить и вернуть былую популярность, Слава решается на опасную авантюру - разыгрывает собственную смерть и устраивает торжественные похороны. Главную роль в картине исполнил Павел Деревянко. Кроме того, в фильме сыграли Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Наталья Хорохорина, Максим Лагашкин, Ольга Воронина и другие.

На третьей строчке рейтинга оказался семейный музыкальный полнометражный фильм "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма. Он собрал 71,7 млн рублей. Главные герои картины - Трубадур и друзья-самозванцы, которые объединились, чтобы совершить подвиг и рассмешить дочь короля. Роль главного героя сыграл Тихон Жизневский. Также в фильме снялись Валентина Ляпина, Роман Курцын, Ирина Горбачева, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова и другие.