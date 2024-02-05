В Северной Осетии около 28 млн рублей направят на развитие музеев

На эти средства планируется приобрести новые экспозиционные витрины, системы климат-контроля, аудиогиды, стеллажи и многое другое

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 февраля. /ТАСС/. Почти 28 млн рублей направят в Северной Осетии в этом году на оснащение новым оборудование в национальном музее и музее театрального искусства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"В 2024 году национальный музей РСО - Алания и музей театрального искусства будут оснащены новым оборудованием. Субсидию в размере почти 28 млн рублей Северная Осетия получила благодаря активному участию в нацпроекте "Культура", - говорится в сообщении.

На эти средства планируется приобрести новые экспозиционные витрины, системы климат-контроля, аудиогиды, стеллажи и многое другое.

"Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания" - музейная сеть, объединяющая 11 филиалов. Там хранится около 3 660 экспонатов. В основу экспозиции положен тематико-хронологический принцип, позволяющий проследить этногенез осетинского народа и этапы социально-экономического и культурного развития Осетии с древнейших времен до начала XXI века.

Экспозиция музея театрального искусства Северной Осетии отражает историческую, театральную культуру профессиональных театров Осетии. В настоящее время фонд музея составляет 16,3 тыс. единиц хранения. Сотрудниками музея собран уникальный материал дореволюционного, советского и современного периодов.