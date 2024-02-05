В Новосибирске представят около 60 гравюр XVIII века с работ живописца Рубенса

Выставка организована по национальному проекту "Культура"

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Гравюры XVIII века с серии работ "Жизнь Марии Медичи" фламандского живописца Питера Пауля Рубенса представят на выставке "Питер Пауль Рубенс и его время" в Новосибирском государственном художественном музее. Об этом сообщила на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС директор музея Екатерина Болдырева.

Ранее музей сообщал, что подлинник картины Рубенса "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" (1618-1620 года) представят на выставке, которая пройдет с 9 февраля по 7 апреля. Картина была передана в музей изобразительных искусств Ирбита (Свердловская область) в 1976 году из Эрмитажа как копия работы, хранящейся в Художественно-историческом музее Вены. В 2012 году во время реставрации выяснилось, что полотно является не копией, а подлинником.

"Это гравюры, сделанные с работ Рубенса, они сделаны уже в XVIII веке. Рубенс был очень востребован в свое время, художник, который дружил с королями и сильными мира сего. Эти гравюры были заказаны с работ Рубенса, цикла работ "Жизнь Марии Медичи". <…> Серия "Жизнь Марии Медичи" была сделана по заказу королевы и планировалась к размещению в Люксембургском дворце, ныне серия [оригиналов] представлена в Лувре. Эти интереснейшие тончайшие гравюры будут представлены у нас", - сказала Болдырева. Как уточнили ТАСС в пресс-службе музея, всего на выставке будут представлены порядка 70 работ, около 60 из которых - гравюры.

Болдырева уточнила, что гравюры являются коллекцией Ирбитского музея, который смог собрать в своих фондах богатую коллекцию, посвященную художнику. Работы в фонды музея передавали из Государственного Эрмитажа и Русского музея. Также она уточнила, что Новосибирский государственный художественный музей представит в свою очередь работы фламандских, голландских, английских и французских мастеров на библейские и мифологические сюжеты, вдохновленные картинами Рубенса.

Как сообщил журналистам заместитель начальника управления профессионального искусства, культурного наследия и образования Министерства культуры Новосибирской области Юрий Яшкин, выставка организована по национальному проекту "Культура". "В этом году старт [мероприятий нацпроекта] делает Новосибирский художественный музей. Выставка по-настоящему уникальна, поскольку мало кто знает про Ирбитский государственный музей изобразительных искусств, в некотором роде Екатерина Валентиновна [Болдырева] и ее команда выступают первооткрывателями для сибирской публики собраний музея", - сказал он.

О Рубенсе

Питер Пауль Рубенс - лидер фламандской школы живописи, один из основоположников искусства барокко, автор картин "Персей и Андромеда", "Похищение дочерей Левкиппа", "Три грации" и других. Его творческое наследие насчитывает около 3 тыс. полотен. Он специализировался на религиозной живописи (в том числе алтарных образах), писал картины на мифологические и аллегорические сюжеты, портреты (от этого жанра он отказался в последние годы жизни), пейзажи и исторические полотна.