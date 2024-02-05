Екатеринбургский фестиваль света пройдет в 2024 году на территории усадьбы XIX века

Усадьба является памятником архитектуры федерального значения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Фестиваль светового искусства "Не темно" в Екатеринбурге в 2024 году сменит локацию и пройдет 17 и 18 февраля на территории старинной усадьбы Расторгуевых-Харитоновых. Об этом сообщила куратор фестиваля Евгения Никитина на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Усадьба является памятником архитектуры федерального значения, это одна из самых знаменитых усадеб города, ее первый владелец - один из богатейших уральских купцов Лев Расторгуев (1769-1823). Ранее фестиваль проходил в Парке Маяковского.

"Мы перенесли фестиваль с декабря на февраль, <…> он пройдет 17 и 18 февраля этого года на территории парка и внутренних дворов усадьбы Расторгуевых-Харитоновых - на Вознесенской горке. <…> Тридцать [арт-объектов планируется представить]", - сказала Никитина.

Она уточнила, что организаторы рассматривают возможность проведения летнего фестиваля.

Фестиваль проходил с 2012 года в декабре в одну из самых длинных ночей года. В прошлом году фестиваль "Не темно", посвященный 300-летию Екатеринбурга, собрал рекордное число посетителей - около 65 тыс. в течение двух дней. Всего за все время проведения фестиваля свои работы представили более 100 художников из 15 стран.