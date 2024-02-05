В Северной Осетии пройдет всероссийский театральный фестиваль "Вахтангов. Путь домой"

Для основной программы эксперты отобрали шесть спектаклей

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 февраля. /ТАСС/. В Северной Осетии летом пройдет первый всероссийский театральный фестиваль "Вахтангов. Путь домой". Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок снова в Осетии и снова с большим и впечатляющим проектом. Сегодня в правительстве республики обсуждают детали предстоящего Первого всероссийского театрального фестиваля "Вахтангов. Путь домой". Он пройдет во Владикавказе с 13 по 19 июля", - говорится в сообщении. Фестиваль начнется на площади Свободы во Владикавказе карнавальным шествием уличных театров, а на следующий день в парке имени Коста Хетагурова представят спектакли для семейной аудитории по произведениям А.С. Пушкина.

Для основной программы эксперты отобрали шесть спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Омска и Макеевки. Зрители смогут посмотреть такие постановки, как "Зойкина квартира", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Мой дедушка был вишней". А малая форма будет представлена спектаклями "Варшавская мелодия", "Левша", "Василий Тёркин".

"Вы помните, как чуть меньше года назад во Владикавказе прошел грандиозный концерт "Вахтангов. Путь домой", который вахтанговцы провели в честь открытия Дома Вахтангова. Несмотря на сильнейший ливень, главная площадь республики была заполнена людьми: три часа вместе с артистами Театра имени Евгения Вахтангова жители Северной Осетии праздновали культурное событие. Как признается Кирилл Крок, именно тогда возникли первые мысли о проведении фестиваля. И они нашли отклик и поддержку как в Президентском фонде культурных инициатив, так и, конечно, в нашей республике", - отметил глава Северной Осетии.