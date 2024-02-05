Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну

Почетное звание присвоено также киноактрисе Олесе Судзиловской и художественному руководителю ансамбля "Урал" и Челябинской филармонии Светлане Лукиной

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Эстрадный артист Амаяк Акопян удостоен звания Заслуженного артиста РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетное звание присвоено также киноактрисе Олесе Судзиловской (Дзебань) и художественному руководителю ансамбля "Урал" и Челябинской филармонии Светлане Лукиной.

Амаяк Акопян, родившийся в 1956 году, начал выступления вместе со своим отцом, народным артистом СССР иллюзионистом Арутюном Акопяном. С 1980-х годов начал выступать самостоятельно, часто появлялся на телевидении - в программах "Утренняя почта", "Будильник" и "Спокойной ночи, малыши", где исполнял роль волшебника Рахата Лукумыча. Также Акопян снимался в кинокартинах, преимущественно, в качестве камео.