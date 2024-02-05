В Пермском ТЮЗе отменили спектакль "Еврейское счастье" по пьесе Улицкой

6 февраля зрителям покажут "Прибайкальскую кадриль" вместо отмененной постановки

ПЕРМЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Спектакль "Еврейское счастье" по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин", запланированный в Пермском ТЮЗе на 6 февраля, отменили, сообщается на сайте театра.

"Запланированный на 6 февраля спектакль "Еврейское счастье" будет заменен на "Прибайкальскую кадриль". Приобретенные ранее билеты действительны. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении. Отмечается также, что если по каким-либо причинам предложенная замена не устраивает зрителей, билеты можно сдать по месту приобретения до начала спектакля 6 февраля в 19:00 (17:00 мск).

Ранее писатель Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признала, что гонорары от продажи ее книг перечисляются на Украину. Запись разговора выложили в Telegram-канале пранкеров. Вован и Лексус общались с Улицкой от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Людмила Улицкая - автор романов-бестселлеров "Медея и ее дети", "Казус Кукоцкого", "Даниэль Штайн, переводчик", "Лестница Якова", а также нескольких сборников рассказов, эссе и книг для детей. Лауреат премий "Русский Букер", "Книга года", "Большая книга", Австрийской государственной премии по европейской литературе, международной премии "Форментор" и других. Кавалер французских орденов Академических пальм и Искусств и литературы, офицер французского ордена Почетного легиона.