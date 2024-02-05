"Слово пацана" стал лидером по количеству номинаций на кино- телепремию

Картина представлена в 15 категориях

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" представлен в 15 категориях XI премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКит) и стал лидером по количеству номинаций. Всего в шорт-лист премии вошли более 30 проектов - фильмы и сериалы, чьи премьеры состоялись в 2023 году.

"Ассоциация продюсеров кино и телевидения объявляет шорт-лист номинантов XI Премии АПКиТ. Согласно результатам первого тура голосования жюри - продюсеров кинокомпаний, входящих в АПКиТ, - из поданных 200 проектов на соискание профессионального приза претендует 34 сериала и фильма", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации.

Ассоциация продюсеров объявит лучшие проекты 2023 года и лучших индустриальных специалистов в 25 номинациях. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова представлен сразу в 15 номинациях, в том числе "Лучший онлайн-сериал (семь и более серий)", "Лучшая сценарная работа" и "Лучшая режиссерская работа". Исполнившие главные роли в проекте Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и Иван Янковский соревнуются друг с другом в номинации "Лучший актер сериала". Сергей Бурунов и Никита Кологривый также претендуют на премию в номинации "Лучший актер второго плана в сериале" за роли в сериале.

Комедийный сериал "Волшебный участок" и драма "Балет" претендуют на победу в девяти номинациях. В шести категориях представлен фэнтези-детектив "Библиотекарь", в трех - драма "Актрисы". По две категории у детективной драмы "Бизон: дело манекенщицы" и комедийной научной фантастики "Кибердеревня". Картины "Вызов", "Чебурашка" и "По щучьему велению" представлены в номинации "Лучший полнометражный художественный фильм".

Помимо Крыжовникова на звание лучшего режиссера также претендуют Евгений Сангаджиев за сериал "Балет" и Степан Гордеев, снявший "Волшебный участок". "Библиотекарь" и "Король и Шут" также представлены в номинации "Лучший онлайн-сериал (семь и более серий)".

Точную дату церемонии вручения премии объявят позже.