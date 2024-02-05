В Петербурге открыли экспозицию "Квартира смотрителя в тюрьме Трубецкого бастиона"

Выставку организовали в Петропавловской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Государственный музей истории Санкт-Петербурга открыл новую постоянную экспозицию "Квартира смотрителя в Тюрьме Трубецкого бастиона" в Петропавловской крепости. Как рассказал ТАСС научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела музея, куратор экспозиции Артем Бильчук, посетители также смогут познакомиться с уникальными записями последнего смотрителя тюрьмы.

"В первом зале мы показываем кабинет смотрителя тюрьмы Трубецкого бастиона - это типичный служебный кабинет чиновника начала XX века. Представленные предметы того времени из фондов нашего музея были отреставрированы специально для этой экспозиции. Во втором зале у нас представлен масштабный макет тюрьмы, а также муляж записей последнего смотрителя тюрьмы Георгия Иванишина. Сохранилось очень мало информации подобного рода, в частности, записные книжки Иванишина передали в архивы нашего музея только в 1983 году. Одну из этих книжек мы скопировали и сделали муляж - теперь с ней может ознакомиться любой желающий", - рассказал куратор.

Посетители смогут также увидеть фотографии полковника Иванишина, его наградные документы, служебную документацию - все вместе это в буквальном смысле превращается в хронику происходящего в тюрьме с 1899 по 1917 год. Сама квартира смотрителя была около 175 кв. м. и включала в себя рабочий кабинет, спальню, столовую, гостиную и кухню, а также имела отдельную уборную и хозяйственное помещение. Необходимость жизни на территории тюрьмы обуславливалась тем, что смотритель не имел права отлучаться с места службы без разрешения начальства.

"Мы наконец-то смогли полноценно показать этот объект, раскрыть все его аспекты. Часто заключенный, который прошел тюрьму, просидел в ней много лет, даже не знал, что тут есть квартира смотрителя. Представьте, что есть человек, который не сидит в тюрьме, а работает и живет в ней, а все его соседи - заключенные", - отметил Бильчук.

Также отдельное место в экспозиции заняла история проводившихся в квартире судебных заседаний, в том числе Санкт-Петербургского военно-полевого суда в 1906-1908-х годах. Всего в "квартире особого назначения", состоялось 13 судебных заседаний по делам о политических насильственных преступлениях - из 37 подсудимых 27 были приговорены к смертной казни через повешение.

О тюрьме Трубецкого бастиона

Тюрьма Трубецкого бастиона построена на территории Петропавловской крепости в 1870-1872 годах по проекту инженеров Андреева и Пасыпкина. За время существования тюрьмы через ее камеры прошло более 2 тыс. узников. В их числе участники народнического движения Кропоткин, Лопатин, Фигнер, Желябов и многие другие; в период революции 1905-1907 годов - писатель Максим Горький и члены депутации, выступавшие против кровопролития. После Февральской революции 1917 года в тюрьму Трубецкого бастиона были доставлены министры царского правительства, в том числе Протопопов, Штюрмер, Щегловитов и деятели политического сыска А. И. Спиридович, С. П. Белецкий, А. В. Герасимов, генералы С. С. Хабалов, П. И. Ренненкампф. В октябре 1917 года в Трубецкой бастион были заключены члены Временного правительства, участники юнкерского мятежа, затем деятели запрещенной партии кадетов и другие.

Официально тюрьма Трубецкого бастиона была закрыта в марте 1918 года. В 1924 году тюрьма Трубецкого бастиона была превращена в музей - филиал музея революции. Экскурсии по музею нередко водили бывшие заключенные. В 1954 году тюрьма вместе с несколькими другими объектами Петропавловской крепости была передана Государственному музею истории Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга), и в 1964 году здесь начала действовать музейная экспозиция.