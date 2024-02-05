В музее в Калуге впервые покажут экспонаты из орловской усадьбы Тургенева

Экспозиция включает около 70 произведений

ТАСС, 5 февраля. Около 70 экспонатов, в том числе мемориальные предметы из единственного в России музея-усадьбы Тургенева "Спасское-Лутовиново", представят впервые в Калуге в музее изобразительных искусств. Об этом сообщила ТАСС куратор выставки, старший научный сотрудник калужского музея Ирина Гужова.

"На выставке представят произведения живописи и графики русских художников, которые запечатлели виды усадьбы Тургенева, окрестности имения, также произведения декоративно-прикладного искусства. Будут и отдельные мемориальные предметы - книги, брошюры, изданные еще в дореволюционный период, скульптурные композиции, настенные украшения конца XIX века. Это первая выставка у нас музея из Орловской области, ранее с ними не работали", - сказала собеседница агентства.

Как отметила куратор выставки, экспозиция, включающая около 70 произведений, познакомит гостей с творчеством Тургенева, орловской усадьбой, которая является единственным в России мемориальным музеем русского писателя. Выставка живописи, графики и керамики из фондов "Спасское-Лутовиново" пройдет в Калуге с 29 февраля по 14 апреля.

Иван Тургенев родился в Орле 9 ноября 1818 года, автор романов "Отцы и дети", "Дворянское гнездо", повести "Ася", рассказа "Муму", цикла рассказов "Записки охотника". Одним из самых известных объектов Орловской области, связанных с именем писателя, является усадьба "Спасское-Лутовиново", принадлежавшая его матери Варваре Лутовиновой. С родовым имением связана история создания множества произведений Тургенева, с 1997 года музей-заповедник входит в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России, в 2022 году музей отметил 100-летие со дня основания.