В Театре Гоголя прошла премьера спектакля по Лескову в рамках фестиваля искусств в Москве

Фестиваль продлится до 10 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Премьера музыкально-драматического спектакля "Соборяне. Картины русской жизни" по мотивам романа Николая Лескова прошла на Основной сцене Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, передает корреспондент ТАСС. Представление состоялось в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств в Москве под артистическим руководством народного артиста СССР, альтиста и дирижера Юрия Башмета.

По словам режиссера постановки заслуженной артистки России Полины Агуреевой, сегодня роман Лескова звучит "очень современно". "Потому что противостояние между людьми либеральных взглядов и другими людьми, которые отстаивают традиционные ценности, стало очень острым. Для меня сейчас это болезненный вопрос, поэтому мне хотелось сделать этот спектакль", - пояснила она журналистам после премьеры. Она добавила, что выбор материала для спектакля был также обусловлен тем, что ей "хотелось делать спектакль про людей, узнаваемых, смешных, нелепых, со своими пароксизмами", а Лесков и Федор Достоевский, по ее мнению, "очень чувствует русскую природу". "Это спектакль про русскую душу, в которой есть и метания, и стремления к трансцендентному, к духу, бунту, и, самое главное, к жалости. У нас есть традиция делать кричалку перед спектаклем, в этот раз мы говорили: "О, моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!". Для меня она прекрасна и в пароксизмах своих тоже", - продолжила режиссер.

Полноценным участником спектакля также является камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Башмета. Беседуя с журналистами перед премьерой, маэстро отметил, что музыка Валерия Воронова, специально написанная для этого спектакля, идеально отражает происходящее на сцене. "С композитором Вороновым мы работаем не в первый раз. Он сумел передать ощущение, характеры, гротеск. Лесков - гениальный писатель, в тексте много многозначительности, философии, хождения по острию лезвия. В музыке все это есть", - сказал он.

По словам Башмета, идея создания совместного проекта с Театром Гоголя пришла во время репетиций прошлого совместного спектакля с Агуреевой "Живые и мертвые". "Полина Агуреева рассказала мне, что у Лескова есть такой потрясающий рассказ "Соборяне". Мне эта идея показалась интересной, и мы начали искать материал и думать, что с этим можно сделать", - сказал он.

По словам Агуреевой, в спектакле принимает участие та же команда, которая была в "Живых и мертвых". "Это Илья Шакунов, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Варвара Насонова. И в мировоззренческом, и в эстетическом смысле мы слышим и понимаем друг друга. Мы пригласили и замечательную актрису МХТ Наталью Егорову, в спектакль влились и актеры Театра Гоголя", - добавила она.

V Зимний международный фестиваль искусств начался в Москве 10 января и завершится 10 февраля. В 2024 году фестиваль охватывает 18 концертных вечеров на шести концертных, театральных и музейных площадках города. ТАСС является официальным информационным партнером фестиваля.