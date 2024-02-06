Умер актер Майкл Джейстон

Ему было 88 лет

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Британский актер Майкл Джейстон, воплотивший образ последнего русского императора в фильме "Николай и Александра" (Nicholas and Alexandra, 1971), умер в возрасте 88 лет. Об этом говорится в распространенном заявлении семьи исполнителя.

"К сожалению, сегодня Майкл Джейстон ушел из жизни после непродолжительной болезни, - сообщили его родственники. - Тем, кто был знаком с Майклом, хорошо известно, что он был человеком, полным любви, радости и смеха".

Помимо роли в экранизации известного произведения американского писателя Роберата Масси о падении императорского дома Романовых, Джейстон известен многочисленными телевизионными ролями. В разные годы он снимался в сериалах "Доктор Кто", "Чисто английское убийство", "Только дураки и лошади", "Эммердейл", а также в мыльных операх "Жители Ист-энда" и "Улица Коронации", которые уже много десятилетий не покидают британские экраны.