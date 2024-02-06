Мариинский театр покажет премьеру оперы Винченцо Беллини "Пуритане"

Дирижером постановки выступит Валерий Гергиев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Премьера редко исполняемой оперы Винченцо Беллини "Пуритане" пройдет на сцене Мариинского-2. Это первая новая работа оперной труппы в 2024 году, сообщили в пресс-службе театра.

"Последнее творение выдающегося мастера бельканто и одну из самых сложных опер за всю историю жанра представит звездный состав исполнителей - Альбина Шагимуратова, Сон Чи Хун, Магеррам Гусейнов, Владислав Сулимский и Зинаида Царенко. Спектаклем продирижирует маэстро Валерий Гергиев", - рассказали в пресс-службе. На все главные партии заявлено по шесть-семь солистов.

На постановку были приглашены драматический режиссер Владислав Фурманов и художник Галина Филатова. Сценография решена в минималистском стиле.

Беллини написал эту оперу специально для сопрано Джулии Гризи, тенора Джованни Рубини, баритона Антонио Тамбурини и баса Луиджи Лаблаша. Мировая премьера "Пуритан" состоялась в январе 1835 года в Итальянской опере в Париже. В Петербурге "Пуритан" впервые поставили в 1840 году в Большом (Каменном) театре, от которого ведет свою историю Мариинский.