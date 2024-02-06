Кабмин упростил лицензирование деятельности в сфере охраны культурного наследия

Согласно соответствующему документу, с 1 сентября срок предоставления этой услуги будет сокращен с 15 до 5 рабочих дней

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство России упрощает лицензирование деятельности в сфере охраны культурного наследия, с 1 сентября 2024 года срок предоставления этой услуги будет сокращен с 15 до 5 рабочих дней. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, речь идет о сокращении сроков рассмотрения документов, которые компании подают в электронном виде через портал госуслуг.

Кроме того, подписанным документом вводится еще одно новшество, упрощающее механизмы разрешительной деятельности: заявителям больше не придется предоставлять копии документов о наличии стажа и образования у их сотрудников, если такая информация уже имеется в информационной системе Социального фонда России или Федеральном реестре сведений о документах об образовании и квалификации.

"Все это позволит ускорить выдачу лицензий и внесение информации о них в специальный реестр", - указали в кабмине.

Работа по этому направлению ведется в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования.