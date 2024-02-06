В Пермском ТЮЗе объяснили замену спектакля по пьесе Улицкой болезнью артиста

Постановка "Еврейское счастье", запланированная на 6 февраля, была заменена на "Прибайкальскую кадриль"

ПЕРМЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Спектакль "Еврейское счастье" по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин" в Пермском ТЮЗе заменили, а не отменили, замену объяснили болезнью артиста, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Спектакль не отменили, а заменили. Причина - здоровье артиста. Но так как это частная жизнь артиста, мы не указываем причину. Все дальнейшие события - совпадение", - сообщили в театре.

Сообщение о замене спектакля Пермского ТЮЗа "Еврейское счастье" на "Прибайкальскую кадриль", запланированного на 6 февраля, появилось на сайте театра ранее. Указывалось также, что, если по каким-либо причинам предложенная замена не устраивает зрителей, билеты можно сдать по месту приобретения до начала спектакля 6 февраля в 19:00 (17:00 мск).

Ранее писатель Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признала, что гонорары от продажи ее книг перечисляются на Украину. Запись разговора была выложена в телеграм-канале пранкеров. Вован и Лексус общались с Улицкой от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Людмила Улицкая - автор романов-бестселлеров "Медея и ее дети", "Казус Кукоцкого", "Даниэль Штайн, переводчик", "Лестница Якова", а также нескольких сборников рассказов, эссе и книг для детей. Лауреат премий "Русский Букер", "Книга года", "Большая книга", Австрийской государственной премии по европейской литературе, международной премии "Форментор" и других. Кавалер французских орденов Академических пальм и Искусств и литературы, офицер французского ордена Почетного легиона.