В Москве открылась выставка, посвященная меценату Сергею Третьякову

Выставка продлится с 6 февраля по 5 марта у Новой Третьяковки

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Уличная выставка "Стремление быть полезным обществу…" к 190-летию со дня рождения одного из основателей Третьяковской галереи Сергея Третьякова открылась в парке искусств "Музеон", сообщили ТАСС в пресс-службе Парка Горького.

"Музей Павла и Сергея Третьяковых, один из малых музеев Государственной Третьяковской галереи, совместно с Парком Горького открывает в парке искусств "Музеон" уличную выставку "Стремление быть полезным обществу…", приуроченную к 190-летию со дня рождения Сергея Михайловича Третьякова (1834-1892) - московского купца, мецената и коллекционера, одного из основателей Третьяковской галереи. Она продлится с 6 февраля по 5 марта у Новой Третьяковки", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в центре внимания выставки, которая представляет собой стенды с изображением и описанием, - основные сферы деятельности Третьякова, вехи его яркой биографии предпринимателя, коллекционера, общественного деятеля. Гости смогут ознакомится с его жизнью и влиянием на развитие русской культуры второй половины XIX века. Вход свободный.

В пресс-службе добавили, что Третьяков - значимая фигура в истории русской художественной культуры, коллекционер западноевропейского искусства, владелец одного из самых выдающихся собраний в России второй половины XIX века. Одновременно Сергей Михайлович приобретал произведения русских мастеров, помогал формировать коллекцию старшему брату - Павлу Михайловичу Третьякову, знаменитому собирателю русского искусства, участвовал в строительстве здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. В 1892 году его коллекция вместе с обширным собранием старшего Третьякова была передана Москве, а в 1893 году открылась "Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых".