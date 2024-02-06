"Современник" отменил ближайшие показы спектакля по пьесе Улицкой

В театре уточнили, что речь идет о спектаклях "Потанцуем...", намеченных на 18 февраля и 22 марта

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Современник" отменил показы спектакля "Потанцуем..." по пьесе Людмилы Улицкой, которые были запланированы на февраль и март, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Ближайшие показы отменены", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что не состоятся спектакли, намеченные на 18 февраля и 22 марта.

Премьера спектакля "Потанцуем..." состоялась 3 июня 2015 года.

Ранее издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину.

Людмила Улицкая - автор романов-бестселлеров "Медея и ее дети", "Казус Кукоцкого", "Даниэль Штайн, переводчик", "Лестница Якова", а также нескольких сборников рассказов, эссе и книг для детей.