Оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева даст три концерта в Москве

Выступления пройдут при поддержке Департамента культуры Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с 12 по 14 февраля даст три концерта в столичном зале "Зарядье". Солистами выступят певец Ильдар Абдразаков и пианист Денис Мацуев, сообщила пресс-служба театра.

"В программу вечера 12 февраля вошли сочинения Модеста Мусоргского. Прозвучат циклы "Картинки с выставки" и "Песни и пляски смерти", где солистом выступит бас Ильдар Абдразаков. Во второй день программу откроет Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена с солистом Денисом Мацуевым. Также прозвучит Пятая симфония Густава Малера. В центре программы заключительного дня - Седьмая симфония Антона Брукнера", - рассказали в пресс-службе.

Выступления пройдут при поддержке Департамента культуры Москвы.