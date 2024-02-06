Русский музей представил мультфильм о спорте по мотивам известных картин

Его создали студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Екатерина Тимофеева и Дарья Беляева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Государственный Русский музей представил зрителям в Центре мультимедиа мультфильм "Азбука спорта", созданный студентами Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Екатериной Тимофеевой и Дарьей Беляевой с использованием картин отечественных художников.

"Мультфильм представляет виды спорта, названия которых начинаются с пяти первых букв русского алфавита - альпинизм, бег, велоспорт, гребля, дзюдо. В мультфильме также представлены несколько произведений изобразительного искусства на тему спорта из коллекции Русского музея", - рассказала на презентации ведущий специалист социокультурных коммуникаций Русского музея Елена Курбатова.

В мультфильме показаны произведения художников Александра Дейнеки, Натальи Гончаровой, Сергея Лучишкина и Петра Новикова, которые запечатлели в своих работах различные виды спорта. Первыми его увидели петербургские школьники, которые были приглашены на показ в Центре мультимедиа. Мультфильм будет также доступен для просмотра на электронных ресурсах Русского музея.

В создании мультфильма принимали участие представители туристического клуба для незрячих и слабовидящих спортсменов "Масштаб+". Как сообщила на презентации соавтор мультфильма Екатерина Тимофеева, проект ориентирован в том числе на слабовидящих зрителей.

"Основной задачей было сделать мультфильм наиболее доступным для слабовидящих, поэтому был выбран яркий контраст черного с белым. Слабовидящие не могут видеть все полностью, и некоторым людям будут видны простые силуэты", - сказала Тимофеева.

Русский музей более 30 лет ведет работу, направленную на создание открытой и доступной инклюзивной культурной среды, адаптируя музейное пространство и экскурсионные программы для людей с нарушением слуха или зрения, маломобильных посетителей, взрослых и детей с ментальными и психическими особенностями.