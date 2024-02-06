Анна Пересильд и Feduk исполнили песни главных героев в фильме "Летучий корабль"

Режиссер картины Илья Учитель отметил, что они вместе "зазвучали совершенно сказочно и волшебно"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Актриса Анна Пересильд и рэпер Feduk исполнили музыкальные партии главных героев в фильме "Летучий корабль", которых сыграли Ксения Трейстер и Александр Метелкин. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщили создатели картины.

"За Забаву песни спела Аня Пересильд. Когда я это услышал, это невероятно, совершеннейшее событие. И как это звучит в фильме", - сказал генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Режиссер картины Илья Учитель рассказал, что за Ивана в фильме поет репер Feduk. "Это тоже большая наша победа, потому что все это писалось отдельно. Но, конечно, Feduk и Аня вместе зазвучали совершенно сказочно и волшебно", - добавил он.

Ивана в фильме сыграл Метелкин, царевну - Трейстер, роль Царя исполнил Леонид Ярмольник. Также в фильме снялись Андрей Бурковский, Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму Леди Джейн - эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации, а актер Сергей Гармаш исполнил роль Водяного

Новый фильм - экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Производством новой картины занимается киностудия "Рок" при поддержке Фонда кино, участии киностудии "Союзмультфильм", онлайн-кинотеатра Okko и кинокомпании "Контент-клуб". Дистрибьюторская компания "Наше кино" выпустит "Летучий корабль" в прокат 7 марта.