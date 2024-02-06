На манеже Большого Московского цирка 8 марта пройдет премьера обновленного шоу "Легенда"

В представлении примет участие иллюзионист Сергей Сафронов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьера обновленного циркового шоу "Легенда" с участием иллюзиониста Сергея Сафронова состоится 8 марта на манеже Большого Московского цирка, сообщил журналистам художественный руководитель цирка народный артист России Аскольд Запашный.

"Премьера шоу "Легенда" выйдет 8 марта. Это практически новая версия спектакля, который был показан много лет назад в Лужниках, тогда он показывался на Большой арене. Сейчас мы практически делаем ремейк-шоу по мотивам древнегреческих легенд с участием знаменитого иллюзиониста Сергея Сафронова", - сказал он в ходе пресс-конференции в Большом Московском цирке.

По его словам, это один из самых масштабных проектов цирка. "Делаем огромное количество нового реквизита, новые инсталляции, костюмы. <...> Это одна из самых масштабных постановок не только по количеству инсталляций, но и по количеству групповых номеров, будут представлены самые разные жанры, будет много животных, в том числе тигры, львы, лошади, морские животные. Будут все основные жанры циркового искусства - воздушная гимнастика, жонглирование, акробатика и многое другое", - добавил Запашный.

О первой автобиографии братьев Запашных

В ходе пресс-конференции также состоялась презентация первой автобиографии братьев Запашных под названием "Понять хищника". Как отметили в пресс-службе цирка, она доступна во всех книжных магазинах страны. По словам Эдгарда Запашного, основная задача совместной работы заключалась в том, чтобы доступно "рассказать правду, показать цирк таким, какой он есть". "На сегодняшний день цирк является, с одной стороны, открытым видом искусства, с другой стороны, про него создано очень много небылиц. Для нас важно было рассказать о цирке доступным языком - где-то на собственном примере, где-то через обыкновенную логику. Плюс, мы постарались большую часть книги сделать эксклюзивным материалом. То есть рассказывали о том, что раньше не выносили в прессу", - отметил Запашный.

"Мы с братом работали над этой книгой последние два года. Готовились по-разному: и наговаривали текст на диктофон, и вместе встречались, общались, и писали по одному. Последнюю корректировку проводил я. Брат мне ее полностью доверил. Со стороны издательства также были озвучены какие-то пожелания", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, как была организована совместная с братом работа над созданием книги.