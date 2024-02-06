В Новосибирске планируют создать сквер имени композитора Эдуарда Артемьева в 2025 году

Он будет расположен в Заельцовском районе

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Сквер имени композитора Эдуарда Артемьева, родившегося в Новосибирске, планируют создать в Новосибирске в 2025 году. Об этом сообщила ТАСС вице-мэр города Анна Терешкова.

"Мы сейчас определили один из скверов, который в ближайшее время будет создан в Новосибирске, его назовут сквером Артемьева. Он будет в Заельцовском районе. Я думаю, на следующий год сквер будет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что пространство создается в продолжение инициативы Михалкова.

Терешкова уточнила, что проект будет реализован при поддержке бизнеса. В течение 2024 года будет разрабатываться проект будущего общественного пространства.

В ноябре 2023 года в Новосибирске открылся международный конкурс-фестиваль "Сибириада", посвященный памяти композитора, умершего в 2022 году. Фестиваль открыл друг композитора, режиссер Никита Михалков. Во время встречи с губернатором региона Михалков предложил сделать фестиваль ежегодным и назвать в Новосибирске улицу в честь Артемьева.

Артемьев родился в Новосибирске. Он считается одним из первых советских композиторов, работавших в жанре электронной музыки. В 1960-1990 годах написал музыку к более чем тридцати постановкам для Театра им. Моссовета, Государственного академического Малого театра и других. Кроме того, композитор написал музыку к более чем 200 фильмам. Артемьев - четырехкратный лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а также престижных российских кинопремий, таких как "Ника" и "Золотой орел". В 2017 году был удостоен российской театральной премии "Золотая маска" в номинации "Работа композитора в музыкальном театре". В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил композитору звание Героя Труда. В декабре 2022 года композитор скончался.