В Херсонской области выпустят комикс про Енота из Херсона

По сюжету образовательного комикса енот едет через Новороссию и Донбасс, везде его встречают дети, показывают ему достопримечательности

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Енот из Херсона стал персонажем образовательного комикса, сигнальный выпуск которого будет выпущен на следующей неделе. Об этом сообщил первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, выступивший автором идеи и сценаристом проекта.

"Буквально сегодня заканчиваем работу над комиксом, который создан в Херсонской области. Он называется "Приключения Енота Херсона", - сказал он в ТАСС на пресс-конференции, посвященной презентации новой образовательной программы на базе Президентской академии (РАНХиГС) для подготовки специалистов и управленцев, работающих в сфере проектирования информационно-политического пространства.

В беседе с ТАСС Малькевич рассказал, что через неделю будут представлены сигнальные экземпляры.

Малькевич уточнил, что по сюжету комикса енот едет через Новороссию и Донбасс, везде его встречают дети, показывают ему достопримечательности. "Его задача - приехать в Москву, в Кремль, и привезти письма героев СВО детям", - добавил он. При этом Малькевич отметил образовательную функцию этого проекта, представляющего читателю интересные места ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Енот из Херсона - один из зверей, которых для спасения от боевых действий удалось увезти из херсонского зоопарка при отводе войск РФ из города 9 ноября 2022 года. Эта история вызвала резонанс в русскоязычном сегменте интернета.