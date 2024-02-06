Донецкая муздрама готовит премьеру "Грозы" при участии артиста Малого театра

Подготовка спектакля займет около полугода, сообщила гендиректор муздрамы Наталья Волкова

ДОНЕЦК, 6 февраля. /ТАСС/. Репертуар Донецкой муздрамы пополнится спектаклем по пьесе Островского "Гроза". В постановке примет участие один из артистов Государственного академического Малого театра России, сообщила на пресс-конференции гендиректор Донецкой муздрамы Наталья Волкова.

"С момента вхождения Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию очень активно развивается грантовое движение. При поддержке президентского фонда культурных инициатив мы приступили к работе над спектаклем по пьесе Островского "Гроза". <…> В этом спектакле также будет участвовать артист из Малого театра, и я думаю, что это для нас будет очень интересная практика", - рассказала Волкова.

Руководитель театра добавила, что подготовка спектакля займет около полугода.

"Гроза" - пьеса Александра Островского в пяти действиях, написанная в 1859 году. На сегодня в репертуаре Донецкой муздрамы уже есть два спектакля по произведениям писателя - "Не все коту масленица" и "Наливные яблоки".