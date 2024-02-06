В Национальном музее Китая открыли выставку, посвященную году Дракона

В экспозиции представлены более 200 артефактов, изображающих дракона или связанных с этим существом

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Выставка, посвященная Дракону - символу 2024 года по традиционному китайскому календарю - открылась в Национальном музее Китая на главной пекинской площади Тяньаньмэнь. В экспозиции представлены более 200 артефактов, изображающих дракона либо как-то связанных с этим существом, олицетворяющим в китайской культуре природную стихию, власть и собственно Китай.

Среди экспонатов - изделия из дерева, бронзы, драгоценных металлов, нефрита, фарфора и фаянса, резного лака, перегородчатой эмали, начиная с неолита и до начала ХХ века, картины и каллиграфия старых мастеров.

Внимание посетителей привлекает нефритовый лун (дракон) из раскопок Хуншаньской культуры (V-III тыс. до нашей эры), считающийся одним из древнейших изображений существа, объединившего в себе, по мнению археологов, характерные признаки нескольких тотемных животных.

В экспозиции также бронзовое блюдо с изображениями драконов и тигров периода Чжаньго ("Сражающихся царств", 475-221 гг. до нашей эры), ваза с ручками в виде драконов времен династии Тан (618-907 годы) и ширма из твердой древесины, на которой вырезано множество драконов - великолепный образец дворцовой обстановки династии Цин (1644-1911 годы).

Год Дракона наступает по лунному календарю 10 февраля. В Китае начинается неделя выходных, которую многие пекинцы и гости китайской столицы посвятят не только обильным застольям и посещениям родственников, но и походам по музеям, участию в храмовых гуляньях в старинных парках.