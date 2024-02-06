Челябинский "Камерный театр" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

Также театр официально расторг договор с агентством, которое представляло интересы писательницы

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Челябинский государственный драматический "Камерный театр" отменил показы спектакля "Мой внук Вениамин" по пьесе Людмилы Улицкой, которые были запланированы на февраль и март. Информацию об этом подтвердили ТАСС в Министерстве культуры Челябинской области.

"Действительно, спектакли по пьесе писательницы в "Камерном театре" отменили. Кроме того, "Камерный театр" официально расторг договор с агентством, которое представляло интересы Улицкой", - прокомментировали в ведомстве.

По данным министерства, спектакль "Мой внук Вениамин" заменили на спектакли "Рай" и "Восемь любящих женщин". Все замены отражены в афише.

Ранее издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину.

Людмила Улицкая - автор романов-бестселлеров "Медея и ее дети", "Казус Кукоцкого", "Даниэль Штайн, переводчик", "Лестница Якова", а также нескольких сборников рассказов, эссе и книг для детей.