На выставке в Чите представили творчество абстракционистов из Бурятии и Монголии

Экспозиция открылась в Забайкальском краевом художественном музее

ЧИТА, 6 февраля. /ТАСС/. Абстракционистские работы авторов из Бурятии и Монголии, а также картины в традиционной китайской технике представлены на международной художественной выставке "Искусство трансграничья", которая открылась в Забайкальском краевом художественном музее в Чите. Об этом ТАСС сообщила организатор выставки, заведующая кафедрой теории и истории культуры, искусств и дизайна Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ) Маргарита Гомбоева.

"Идея выставки, чтобы [продемонстрировали свое искусство] три приграничные страны [Китай, Монголия и Россия], но в этом году также Малайзия представлена, могли поделиться своими темами, концептами, талантами в художественной сфере. <…> Здесь представлены очень интересные работы монгольских и бурятских художников - абстракционистское искусство. Это искусство знаковое, символическое. Начинается с рунического письма, с наскальной живописи. Это картины, которые говорят о глубине истории, художественном осмыслении", - сказала Гомбоева.

Международные художественные выставки в Чите проводят с 2003 года. "Искусство трансграничья" стала пятым подобным проектом, первым после ковидных ограничений. В этот раз проект организован под эгидой предстоящих 2024 и 2025 годах совместных Годов культуры России и Китая. Сквозная тематика экспозиции - это история и накопленный опыт межкультурного диалога приграничных регионов, традиции коренных народов, взаимодействие культур, сохранение традиций.

"Здесь у нас представлено изобразительные искусство, основные направления выставки - живопись и графика. Как традиционное, академическое искусство, так и современное, концептуальное, авангардное. Например, картина Амгалана Ринчинова под называнием "Чайный путь. Брод через реку Хаим". Выполнена картина в жанре графики. Это очень тщательная работа, вообще вершина художника", - отметила Гомбоева.

На открытие выставки приехали шесть художников из Китая. Они представили работы в стиле китайской национальной живописи гохуа. Традиционно картины в этой технике пишут тушью на шелке или бумаге, изображая природу, горы, рыб. Также члены делегации провели в Чите шесть мастер-классов для студентов, выпускников и преподавателей ЗабГУ. На следующей выставке в 2025 году организаторы планируют показать объемные работы: скульптуру, керамику и текстиль.