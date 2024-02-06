Фильм Учителя "Летучий корабль" представят на европейском кинорынке в Берлине

В широкий прокат фильм выйдет 7 марта

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Приключенческий фильм "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя примет участие в европейском кинорынке в Берлине, сообщил на пресс-конференции в ТАСС управляющий партнер кинопрокатной компании "Наше кино" Максим Рогальский.

"Впереди нас ждет кинорынок в Берлине, где этот фильм будет впервые представлен для международной дистрибуции", - сказал он, отвечая на вопрос о потенциальном международном прокате картины.

В России, по словам Рогальского, "Летучий корабль" покажут более 2 200 кинотеатров. В производстве картины участвует онлайн-кинотеатр Okko - "Летучий корабль" появится на сервисе через несколько месяцев после старта кинопроката. Телевизионные права проданы холдингу "Газпром-медиа". "Это фильм и для мужчин, и для женщин, и для детей, и для взрослых. Абсолютно каждый что-то найдет в этом фильме свое. Это музыкально-сказочная феерия", - добавил он.

© Наталья Баринова/ Юлия Фролова/ ТАСС

О создании фильма

В широкий прокат "Летучий корабль" выйдет 7 марта. По словам генерального продюсера картины Алексея Учителя, работа над фильмом заняла более трех лет, съемки заняли пять павильонов киноконцерна "Мосфильм". "Да, выходят сказки, сейчас их становится все больше. Но качество для нас было основополагающим, поэтому такой долгий срок, поэтому мы очень много и упорно работали над графикой, звуком, аранжировкой песен всем известных, которые мы брали из замечательного мультфильма", - рассказал он.

Новый фильм - экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Производством новой картины занимается киностудия "Рок" при поддержке Фонда кино, участии киностудии "Союзмультфильм", онлайн-кинотеатра Okko и кинокомпании "Контент-клуб". Учитель подчеркнул, что новый фильм - это семейное кино, которое будет интересно всем.

По словам режиссера, "Летучий корабль" стал для него не только возможностью поработать над музыкальным проектом, но и шансом экранизировать свой самый любимый мультфильм. "У меня была настолько сильная и близкая мне по духу команда в виде операторов, художников, художников по костюму, которым надо было просто дать какую-то волю творчества, и в этом общем экстазе соединиться. Съемки были настолько масштабные, что все, что я делал до этого, можно назвать какими-то студенческими фильмами", - сказал постановщик.

Так, по его словам, сцену финального боя снимали с разницей в год в трех местах - в нескольких павильонах и на натуре.

Продюсер Сергей Сельянов, ранее выпустивший одну из самых сказочных картин "По щучьему велению" выразил надежду на то, что "Летучий корабль" станет большой удачей. "Российский кинематограф действительно долгое время недодавал семейного, сказочного, волшебного контента нашим зрителям. Потому что такие фильмы - это самые дорогие фильмы в мире, долгое время не было таких возможностей. Кроме того, разные технологические чудеса тоже нужно было освоить. Не бывает много сказок, много этого волшебного витамина, таких фильмов необыкновенных. Конечно, не все будут получаться, но и удачи, бесспорно, будут", - сказал он.

Актеры и роли

Главных героев - Ивана и царевну Забаву в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер соответственно, роль Царя исполнил Леонид Ярмольник. Также в фильме снялись Андрей Бурковский, Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму Леди Джейн - эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации, а актер Сергей Гармаш исполнил роль Водяного.

"Конечно, я сразу согласилась - и мало того, мы с Алексеем Ефимовичем непосредственно защищали здесь же самое начало фильма, на питчинге Фонда кино, - рассказала Гагарина. - Это было удивительно начиная от читки до километрового парика, который надевался часами. Я выкрасила специально брови, осветлила их и практически стерла, специально, чтобы рисовать себе оранжевые брови. Мне все это очень нравилось".

Метелкин, который записал видеообращение, рассказал, что во время съемок фильма у него родилась дочь. Девочку решили назвать Забавой в честь главной героини сказочной истории. "Для меня особенно важно, как для отца, чтобы каждый зритель, который посмотрит "Летучий корабль" - ребенок или взрослый - вспомнил о своей мечте, поверили в добро, в силу дружбы и волшебство. Для меня огромная честь представить вам образ Ивана, который олицетворяет настоящий и бесстрашный мужской подвиг ради любимой", - сказал он.

Актер поблагодарил всю съемочную группу за фильм и заявил о готовности лично представить фильм детям в разных регионах России. "Если дети нашей страны, да и всего мира, которые посмотрят этот фильм, будут счастливы, тогда я буду точно понимать, что мое присутствие в кинематографе не случайно, не напрасно и несет пользу", - заключил Метелкин.

Ярмольник пожелал, чтобы новый фильм стал для современных зрителей тем, чем советский мультфильм является для старшего поколения. "Мы ведь из него состоим - там столько доброты, столько счастья, столько мечты, юмора. Это картина - праздник. <...> Сейчас такое время, что семейное кино очень важно - в государственном смысле, в том, как мы растим детей, насколько нам хватает времени, чтобы уделить его им. <...> У нас же детского кино очень мало, почти нет. Детское кино нужно снимать почти так же, как взрослое, только лучше. Я думаю, что у Ильи Алексеевича это получилось. Кино удивительное", - сказал артист.