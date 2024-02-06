В Воронеже запустят первый почтовый квест-маршрут "Петровскими верстами по Воронежу"

Продолжительность маршрута составляет от 1 до 2,5 часов

ТАСС, 6 февраля. Всероссийский проект "Почта Петра Великого" и первый почтовый городской квест-маршрут "Петровскими верстами по Воронежу" презентуют в Воронеже. Об этом ТАСС сообщил автор проектов Валерий Сушков.

"Первый городской почтовый квест-маршрут "Петровскими верстами по Воронежу" запустят в городе. Участники посетят музей "Петровские корабли", краеведческий музей, Адмиралтейскую площадь, памятник Петру, а также арт-объекты, граффити и скульптурные композиции, посвященные императору", - рассказал Сушков.

Продолжительность почти 10-километрового маршрута составляет от 1 до 2,5 часов. Для прохождения понадобиться специальная сувенирная карточка почты Петра, ее владелец получает карту из 12 туристических объектов Воронежа. По завершении маршрута участнику высылают электронную версию проезжей грамоты.

Воронеж стал пилотным городом масштабного проекта, в планах которого создание подобных маршрутов почти в 50 регионах России. Также разработают настольную игру для детей и взрослых, организуют филатуристский флешмоб, филагид-путеводителя по петровским местам.

Валерий Сушков - историк почты, документалист, режиссер, обладатель географического Оскара "Хрустальный компас - 2021", член Русского географического общества и Союза журналистов России.