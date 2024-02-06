СМИ: Джулиан Костов заменит Милоша Биковича в сериале HBO "Белый лотос"

Сербский и российский актер назвал "торжеством абсурда" и "поражением искусства" ведущуюся против него информационную кампанию

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Болгарский актер Джулиан Костов заменит сербского и российского актера Милоша Биковича в третьем сезоне американского сериала "Белый лотос" (The White Lotus) телекомпании HBO. Об этом сообщил портал Deadline.

По его сведениям, Костова пригласили сняться в картине после того, как HBO расторгла контракт с Биковичем.

Бикович назвал "торжеством абсурда" и "поражением искусства" ведущуюся против него информационную кампанию. Он заявил, что был бы рад сниматься в "Белом лотосе", но его участие в проекте "стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества", так как он "не готов менять свои принципы".

Ранее МИД Украины выразил недовольство HBO, которая привлекла Биковича к съемкам в третьем сезоне сериала "Белый лотос". Сербское внешнеполитическое ведомство в ответ на заявление украинского ведомства подчеркнуло, что Бикович - "один из самых уважаемых сербских актеров", а обвинения украинского МИД в том, что он является человеком, "который поддерживает геноцид и нарушает международное право", являются необоснованными.

"Белый лотос" - американский телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера состоялась 11 июля 2021 года на HBO. Первый сезон, состоящий из шести серий, описывает жизнь персонала и гостей отеля "Белый лотос" на Гавайях, где сериал был снят в конце 2020 года. Второй сезон проекта вышел 30 октября 2022 года, в нем рассказана история другой группы отдыхающих в отеле "Белый лотос" на Сицилии в Италии. По данным издания Variety, съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке.